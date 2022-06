Rally, Kenya 2022: Hyundai prova ad inseguire Rovanpera. Ogier e Loeb tornano in scena (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà un fine settimana da non perdere quello del Rally del Kenya, quinto appuntamento del FIA WRC. Il Mondiale approda in Africa per una delle competizioni più particolari dell’anno, la terza consecutiva sulla terra dopo la Sardegna ed il Portogallo. Kalle Rovanpera resta il favorito numero uno per il successo. Il #69 di Toyota ha tutte le carte in regola per allungare nella graduatoria sulle Hyundai ufficiali di Thierry Neuville ed Ott Tanak, gli unici rivali che per ora sono presenti sulla strada del finnico. Il belga, ancora senza acuti nel 2022, vanta a 55 punti di ritardo rispetto sul 21enne nativo di Jyväskylä, tre in meno dell’estone che in Italia non ha avuto rivali. I due inseguono insieme ad Elfyn Evans, gallese di Toyota che condivide con Neuville una serie di eventi sfortunati che lo stanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sarà un fine settimana da non perdere quello deldel, quinto appuntamento del FIA WRC. Il Mondiale approda in Africa per una delle competizioni più particolari dell’anno, la terza consecutiva sulla terra dopo la Sardegna ed il Portogallo. Kalleresta il favorito numero uno per il successo. Il #69 di Toyota ha tutte le carte in regola per allungare nella graduatoria sulleufficiali di Thierry Neuville ed Ott Tanak, gli unici rivali che per ora sono presenti sulla strada del finnico. Il belga, ancora senza acuti nel, vanta a 55 punti di ritardo rispetto sul 21enne nativo di Jyväskylä, tre in meno dell’estone che in Italia non ha avuto rivali. I due inseguono insieme ad Elfyn Evans, gallese di Toyota che condivide con Neuville una serie di eventi sfortunati che lo stanno ...

rallyssimo : Toyota in cerca di riscatto al Safari... - SportInTV_IT : #WRC2022: il #RallySafari su #SkySport #Safari #WRCSafari #Kenya #SafariRally - MassimoBonzo : RT @rallyssimo: La vittoria in Sardegna e in generale la migliore competitività rispetto all' inizio della stagione, hanno dato la carica a… - rallyssimo : La vittoria in Sardegna e in generale la migliore competitività rispetto all' inizio della stagione, hanno dato la… - RobertaFazio7 : RT @SkySportF1: Mondiale rally, si corre in Kenya dal 24 al 26 giugno: il programma su Sky e il TRAILER #SkyMotori -