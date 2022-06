Rai1 | Trattativa segreta | rivogliono lo showman | gli daranno il sabato sera

Leggi su ck12

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Potentissima indiscrezione sul futuro deldi. Sembra che la proposta sia reale: loin primata(Youtube)Giugno è un mese delicato, per la televisione. Da un lato, finiscono tutte le edizioni invernali dei principali programmi: le chiusure lasciano spazio al palinsesto estivo, con le sue novità e i suoi ritorni. Dall’altro, è proprio a giugno che la Rai e Mediaset iniziano a programmare i palinsesti invernali dell’anno successivo, ponderando tra ciò che, in quello appena concluso, ha funzionato e ciò che invece non ha funzionato., in particolare, sembra concentrata sul. Oltre allo storico Ballando con le Stelle, infatti, non c’è un’altra valida alternativa che possa ...