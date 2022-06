Ragé-Jean Page | la star di Bridgerton è il nuovoArmani Code

Leggi su amica

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Per, il salto dadia rubacuori di Hollywood è stato così breve che oggi anche Giorgio Armani ha deciso di scritturarlo come volto della sua iconica fragranza maschile Armani. A fare la fortuna professionale del giovane attore britannico, sicuramente una parte che gli calzava pennello – quella del bel duca di Hastings nella prima stagione della serie targata Netflix – ma anche una mascolinità gentile, non ostentata, autentica e spontanea, con la quale ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Al punto che, quando fu annunciata la sua uscita di scena dal romantico mondo di, internet si infiammò in protesta!