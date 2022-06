Quei silenzi che hanno ucciso il M5S La verità di Carla Ruocco

Leggi su formiche

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il seme della scissione nel Movimento Cinque Stelle era già messo a terra, pronto a germogliare. Non in una piazza, non in qualche stanza dell’Hotel Forum, l’albergo tanto caro a Beppe Grillo per le sue trasferte romane. Ma in una commissione parlamentare. Di quelle, come si direbbe, strategiche, come la commissione di vigilanza sul sistema bancario, allestita nel lontano 2018, all’indomani degli scandali Etruria e Popolare di Vicenza e del collasso del Monte dei Paschi. Buchi neri cheinghiottito miliardi di risparmi e fondi pubblici. In quella commissione, racconta a Formiche.net la presidente, c’era odore di benzina. E poi di bruciato., che ha sposato in pieno la causa di Luigi Di Maio, senza pensarci due volte, non è una grillina qualunque. Qualcuno l’ha chiamata una pasionaria, una ...