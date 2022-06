Quando nel 2017 Di Maio se la prendeva coi ‘voltagabbana’: “Mercato delle vacche che va fermato, per loro contano poltrona e stipendio” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “È un vero e proprio Mercato delle vacche che va fermato. Per questi parlamentari contano solo la poltrona, il mega stipendio e il desiderio di potere”. Era il 2017, Luigi Di Maio era un deputato del Movimento 5 stelle (al primo mandato) e in un video se la prendeva coi parlamentari definiti “voltagabbana“, cioè quelli che lasciavano un partito per entrare in un nuovo gruppo. “Su di noi – continua Di Maio – abbiamo applicato una regola chiara: chi cambia partito tradisce gli elettori, e quindi deve rimborsare il M5s”. Ieri Di Maio ha lasciato il Movimento, fondando un nuovo gruppo chiamato Insieme per il futuro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “È un vero e proprioche va. Per questi parlamentarisolo la, il megae il desiderio di potere”. Era il, Luigi Diera un deputato del Movimento 5 stelle (al primo mandato) e in un video se lacoi parlamentari definiti “voltagabbana“, cioè quelli che lasciavano un partito per entrare in un nuovo gruppo. “Su di noi – continua Di– abbiamo applicato una regola chiara: chi cambia partito tradisce gli elettori, e quindi deve rimborsare il M5s”. Ieri Diha lasciato il Movimento, fondando un nuovo gruppo chiamato Insieme per il futuro. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

