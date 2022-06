(Di mercoledì 22 giugno 2022) È stato un Robertopiù insistente che mai, quello intervenuto ieri all'Assemblea pubblica di Elettricità Futura a Roma. Il ministro per la Transizione ecologica è tornato sui temi più urgenti che da settimane sono nell'occhio del ciclone dei consumatori di tutta Italia, così come delle imprese e delle associazioni di categoria più colpite: il caro carburante e la sfida delle rinnovabili, ma soprattutto l'attualedel gas e le possibili soluzioni da implementare prima dell'inizio del prossimo autunno, che si prospetta piuttosto complicato. «Qui le aziende chiudono e le famiglie sono in difficoltà non perché manchi realmente il gas, ma perchédietro ad una tastiera ha deciso di alzare il, di dover farlo pagare di più. Bisogna porre un limite, noi abbiamo proposto un price cap. La proposta ...

Pubblicità

tempoweb : 'Qualcuno si sveglia la mattina e...' Gas, Cingolani tuona contro gli aumenti: subito tetto al prezzo #22giugno @… - ramses09975976 : @VirGraceWood sarà mica che i falliti sono quelli che sostengono le scelte di questo governo nonostante le evidenze… - yurivetro : necessità di avere qualcuno che mi faccia compagnia pke sono l’unica che sta sveglia la notte - Robuscem : @mariannaaprile diciamo attaccamento alla poltrona. Nei 5stelle ogni tanto qualcuno si sveglia e si accorge di essere stato dentro Matrix! - vascolasco1 : @orizzontescuola Vuoi vedere, che tra poco, qualcuno si sveglia, forse? Oppure è un colpo di calore? Mah? -

Dopo che eravamo sposati da 17 anni, Gracie mialle 3 di notte e mi dice: "George, non ... questo non avrebbe senso, ma di dare la propria parola ache, come noi, si impegna tutto. (...Però certo, a un italiano suona meglio "segunda - feira": quanto meno non gli ricorda la... ma in lingua italiana (non che all'inizio si capisca, maprima o poi doveva vendicare l'...«Qui le aziende chiudono e le famiglie sono in difficoltà non perché manchi realmente il gas, ma perché qualcuno dietro ad una tastiera ha deciso di alzare il prezzo, di dover farlo pagare di più.Uomini e Donne, serata emozionante per la nota dama: "Ieri ho fatto tardi" Si è mostrata decisamente emozionata e felice Ida Platano sui social. La dama ...