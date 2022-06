Putin pensa a moneta comune anti-dollaro

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – Il Cremlino sostiene la creazione di una nuova valuta di riserva internazionale basata sulle monete dei Paesi membri del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e in aperta funzione ‘’. Lo ha conferma il presidente russo, Vladimir, in un messaggio inviato ai partecipal forum economico dei cinque paesi, che si apre domani. “La questione è in fase di elaborazione” si legge nel documento , in cuisottolinea come i membri dei Brics stanno lavorando su alternative affidabili ai meccanismi più diffusi dei pagamenti internazionali, come lo Swift da cui il sistema bancario russo è praticamente escluso dall’inizio del conflitto in Ucraina. Il presidente ha osservato che il sistema russo per la trasmissione di messaggi finanziari Mir è “aperto a ...