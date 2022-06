Psg, trovato l’accordo con Galtier: l’ormai ex Nizza firmerà un biennale (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembra aver finalmente trovato un compimento la ricerca di un allenatore da parte del Psg. La formazione parigina, scaricato Mauricio Pochettino, nonostante l’esonero ufficiale ancora non sia arrivato (manca l’accordo sulla buonuscita), ha sondato diverse possibilità: il nome in cime alla lista di Al-Khelaifi era Zinedine Zidane, che però aspetta la panchina della Francia; un contatto c’era stato anche con Massimiliano Allegri, ma andato subito a vuoto. I fari del Psg si erano quindi spostati su Christophe Galtier, tecnico del Nizza, e secondo quanto riporta RMC Sport, dopo qualche giorno di trattativa le due parti avrebbero raggiunto un accordo per firmare un biennale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sembra aver finalmenteun compimento la ricerca di un allenatore da parte del Psg. La formazione parigina, scaricato Mauricio Pochettino, nonostante l’esonero ufficiale ancora non sia arrivato (mancasulla buonuscita), ha sondato diverse possibilità: il nome in cime alla lista di Al-Khelaifi era Zinedine Zidane, che però aspetta la panchina della Francia; un contatto c’era stato anche con Massimiliano Allegri, ma andato subito a vuoto. I fari del Psg si erano quindi spostati su Christophe, tecnico del, e secondo quanto riporta RMC Sport, dopo qualche giorno di trattativa le due parti avrebbero raggiunto un accordo per firmare un. SportFace.

