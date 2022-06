PSG | accordo raggiunto per Galtier | ecco il nuovo allenatore

(Di mercoledì 22 giugno 2022) PSG,per, pronto a prendere in mano la guida tecnica del club parigino: tutti i dettagli Come riferito da RMC Sport, il PSG ha scelto Christophercomeper un biennale più un altro anno con opzione. Dopo un solo anno al Nizza si chiude così l’avventura del tecnico in rossonero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...trovato un compimento la ricerca di un allenatore da parte del. La formazione parigina, scaricato Mauricio Pochettino, nonostante l'esonero ufficiale ancora non sia arrivato (manca l'...L'tra i club è già stato trovato: il Cagliari riceverà 4,5 milioni e mezzo , ai quali si ... A proposito die di Argentina, sull'isola spagnola anche Leo Messi, insieme alla moglie Antonela ...Sarà Christophe Galtier il prossimo allenatore del PSG: secondo RMC Sport, è stato raggiunto l'accordo per un biennale con opzione per il terzo anno, già in settimana è attesa la separazione tra il te ...Sembra aver finalmente trovato un compimento la ricerca di un allenatore da parte del Psg. La formazione parigina, scaricato Mauricio Pochettino, nonostante l’esonero ufficiale ancora non sia arrivato ...