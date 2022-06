Protezione Civile: siccità, stato emergenza? Ci stiamo lavorando (Di mercoledì 22 giugno 2022) "stiamo ragionando sui parametri tecnici per andare incontro alle richieste del territorio che in più occasioni hanno richiesto lo stato d`emergenza". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, al termine della riunione con la Conferenza delle Regioni sull'emergenza siccità."Prendiamo atto che c`è una difficoltà, vogliamo ragionare su cosa si può fare con la dichiarazione dello stato d`emergenza e quindi si sta lavorando per definire le attività che seguono lo stato d`emergenza che non è un`idea, è un insieme di azioni che vanno fatte e ci stiamo lavorando", ha aggiunto. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 giugno 2022) "ragionando sui parametri tecnici per andare incontro alle richieste del territorio che in più occasioni hanno richiesto lod`". Lo ha detto il capo della, Fabrizio Curcio, al termine della riunione con la Conferenza delle Regioni sull'."Prendiamo atto che c`è una difficoltà, vogliamo ragionare su cosa si può fare con la dichiarazione dellod`e quindi si staper definire le attività che seguono lod`che non è un`idea, è un insieme di azioni che vanno fatte e ci", ha aggiunto.

