Propaganda nazi-fascista, bombe e minacce alla polizia. Arrestati due ventenni a Latina (Di mercoledì 22 giugno 2022) Propaganda nazi-fascista, fabbricazione e possesso di ordigni esplosivi e minacce agli agenti della polizia. Con queste accuse Arrestati, dagli agenti di Latina, due ventenni residenti nei comuni di Terracina e Fondi. Propaganda nazi-fascista e altre accuse Sono accusati di fabbricazione e possesso di materiale esplodente, minaccia grave nei confronti di appartenenti alla polizia di Stato, Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in quanto avevano divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenenti alla ideologia nazista e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 giugno 2022), fabbricazione e possesso di ordigni esplosivi eagli agenti della. Con queste accuse, dagli agenti di, dueresidenti nei comuni di Terracina e Fondi.e altre accuse Sono accusati di fabbricazione e possesso di materiale esplodente, minaccia grave nei confronti di appartenentidi Stato,e istigazione a delinquere per motivi di discrimione razziale, etnica e religiosa, in quanto avevano divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenentiideologiasta e ...

