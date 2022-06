Profumi Acqua dell’Elba, l’essenza del mare (Di mercoledì 22 giugno 2022) Life&People.it Racchiudere l‘essenza del mare in una bottiglia di profumo e aprire un’attività all’Isola d’Elba per valorizzare un territorio unico. Con questo spirito nasce Acqua dell’Elba, azienda familiare fondata alla fine negli anni ‘90. Fabio, Chiara e Marco hanno una grande passione: amano molto i Profumi, vogliono produrli artigianalmente ispirandosi alla magia delle botteghe rinascimentali toscane dove alle straordinarie capacità manuali del maestro e dei suoi allievi si accostavano l’attenzione per il bello, la conoscenza delle arti e della cultura, la voglia di creare prodotti unici, pieni di storia. Questo vuol dire, per i tre fondatori di Acqua dell’Elba, non seguire le mode ma affidarsi alla propria ispirazione fatta di semplicità, creativita? e qualità per ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 22 giugno 2022) Life&People.it Racchiudere l‘essenza delin una bottiglia di profumo e aprire un’attività all’Isola d’Elba per valorizzare un territorio unico. Con questo spirito nasce, azienda familiare fondata alla fine negli anni ‘90. Fabio, Chiara e Marco hanno una grande passione: amano molto i, vogliono produrli artigianalmente ispirandosi alla magia delle botteghe rinascimentali toscane dove alle straordinarie capacità manuali del maestro e dei suoi allievi si accostavano l’attenzione per il bello, la conoscenza delle arti e della cultura, la voglia di creare prodotti unici, pieni di storia. Questo vuol dire, per i tre fondatori di, non seguire le mode ma affidarsi alla propria ispirazione fatta di semplicità, creativita? e qualità per ...

Pubblicità

tswiftmin : @yn97i si davvero ho svuotato un contenitore dei profumi e lo riempito d'acqua - Sylvablabla : RT @raffanchio: Non è invidia, è sincera ammirazione per la gente di #Sardegna. Per come amano la loro terra, il mare,i boschi e i profumi… - mibemolle : RT @raffanchio: Non è invidia, è sincera ammirazione per la gente di #Sardegna. Per come amano la loro terra, il mare,i boschi e i profumi… - raffanchio : Non è invidia, è sincera ammirazione per la gente di #Sardegna. Per come amano la loro terra, il mare,i boschi e i… - _lestrange69 : @StoCozzo Da certi profumi che girano direi che molti hanno litigato con acqua e sapone???? -