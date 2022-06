“Poveri, senza soldi in famiglia”. La confessione della mitica cantante arriva in diretta Rai (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roberta Capua, la confessione dell’ospite a Estate in diretta. Indiscutibile il grande successo conseguito dal programma in versione estiva in onda su Rai1. Alla guida del timone due veri professionisti del piccolo schermo, Roberta Capua e Gianluca Semprini, con tanti ospiti vip pronti a raccontarsi davanti alle telecamere televisive. Cosa è successo durante l’ultima messa in onda del 21 giugno. La confessione della cantante in diretta Rai. Roberta Capua alla guida timone di Estate in diretta insieme al collega Gianluca Semprini. E a proposito del grande successo conseguito dal programma di Rai1, di recente è stata proprio la conduttrice a rivelare in un’intervista al RadiocorriereTv: “Se la critica è costruttiva rifletto e la accetto, faccio un esame e cerco di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roberta Capua, ladell’ospite a Estate in. Indiscutibile il grande successo conseguito dal programma in versione estiva in onda su Rai1. Alla guida del timone due veri professionisti del piccolo schermo, Roberta Capua e Gianluca Semprini, con tanti ospiti vip pronti a raccontarsi davanti alle telecamere televisive. Cosa è successo durante l’ultima messa in onda del 21 giugno. LainRai. Roberta Capua alla guida timone di Estate ininsieme al collega Gianluca Semprini. E a proposito del grande successo conseguito dal programma di Rai1, di recente è stata proprio la conduttrice a rivelare in un’intervista al RadiocorriereTv: “Se la critica è costruttiva rifletto e la accetto, faccio un esame e cerco di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il richiamo del Papa per la Giornata mondiale dei poveri: 'Il lavoro, senza in giusto salario ed un giusto orario è… - dimarcantonioM : @fabribrini @ChiaraAbrescia Mi stai dicendo che senza l’imposizione dall’alto non doneresti il 50% dei tuoi guadagn… - fabiovalenza : RT @PrimavalleXx99: @LeastSquares71 Fasulli nel primo scudo dove gli altri erano al fronte, fasulli nella finale di coppa campioni comprata… - MarisaRicci19 : @FranX1 Ma poveri illusi senza le zavorre torneremo più grandi di prima, voi intanto continuate a votare forza mafi… - laRoyalBlood_ : @lachiarabianco In parole brevi: si sta parlando di coloro che dicono di essere poveri tanto da rischiare la misera… -