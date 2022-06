Il Secolo XIX

Chiara (il nome è di fantasia per tutelare la privacy della vittima) è la studentessa di 22 anni che accusa il campione del Genoa, Manolo, suo fratello William (all'epoca dei fatti ... Portanova, i diari che accusano il giocatore. La vittima a un amico: mai sesso di gruppo "Caso Portanova, la frase in un diario accusa il giocatore" titola in prima pagina quest'oggi Il Secolo XIX. Il riferimento è al caso che sta coinvolgendo il giocatore del ...