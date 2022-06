Pubblicità

FirenzePost : Ponte Buggianese (Pt): incendiato striscione “Pace” su scuola Padre Filippo Cecchi - pistoiasport : Mercato dilettanti, Enrico Gutili è il nuovo tecnico del Ponte Buggianese - reportpistoia : Ponte Buggianese, vandalizzata l’installazione per la Pace alla scuola Cecchi - pistoiasport : Mercato dilettanti, Enrico Gutili è il nuovo tecnico del Ponte Buggianese - cercasicasait : Vendita a Ponte Buggianese (PT) 55000€ | 115mq | CC142668903: Fai click sotto per maggiori informazioni.… -

TVL - News

Rinviata al 3 ottobre l'udienza preliminare per la morte di Adrian Honciuc, 26enne diche perse la vita il 25 luglio scorso in un incidente in viaalla Ciliegia, zona Altopascio. Era in auto con altri due amici (rimasti entrambi feriti) quando l'auto uscì fuori ...Tutte le informazioni e le modalità per l'ottenimento delle agevolazioni sono disponibili su www.comune..pt.it) e nella informativa della bollettazione che sarà recapitata agli ... Ponte Buggianese: atto vandalico scuola - Notizie Nel procedimento penale il conducente dell’auto è accusato di omicidio colposo e lesioni gravi. Adrian Iulian Honciuc, la vittima della tragedia, era seduto sul lato del passeggero ...Tra incertezze e formazioni già pronte all’assalto, andiamo a vedere come saranno composti i prossimi campionati dilettantistici pistoiesi Conclusa la stagione calcistica 2021/2022, le squadre pistoie ...