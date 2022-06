Polizza vita, assicuratore condannato a versare indennizzo a familiari contraente (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I risparmi di un uomo, morto improvvisamente per infarto, rischiavano di andare in fumo alla sua morte. A raccontare il caso scuola, i legali della famiglia che riportano la cronaca di un lavoratore che aveva contratto in vita una Polizza che prevedeva il pagamento di 250 mila euro in caso di decesso. Agli eredi dell’uomo, deceduto per infarto a soli 50 anni, l’assicuratore aveva negato l’indennizzo sostenendo che il de cuius risultava gravato da patologie non comunicate all’atto della sottoscrizione della Polizza. I legali dello Studio Associati Maior sono riusciti tuttavia a dimostrare, anche attraverso l’ausilio dell’area medico-legale interna, che le malattie oggetto di omessa comunicazione non avevano inciso minimamente sulla patologia infartuale che si è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I risparmi di un uomo, morto improvvisamente per infarto, rischiavano di andare in fumo alla sua morte. A raccontare il caso scuola, i legali della famiglia che riportano la cronaca di un lavoratore che aveva contratto inunache prevedeva il pagamento di 250 mila euro in caso di decesso. Agli eredi dell’uomo, deceduto per infarto a soli 50 anni, l’aveva negato l’sostenendo che il de cuius risultava gravato da patologie non comunicate all’atto della sottoscrizione della. I legali dello Studio Associati Maior sono riusciti tuttavia a dimostrare, anche attraverso l’ausilio dell’area medico-legale interna, che le malattie oggetto di omessa comunicazione non avevano inciso minimamente sulla patologia infartuale che si è ...

Pubblicità

Marco_Spark89 : @PMO_W Mi pare difficile, è una polizza sulla vita di erdogan. - MenteLi10342272 : @dottorbarbieri Solo una pratica di legittima difesa. Da settembre, maturato il vitalizio ed elezioni + vicine, ci… - infoitinterno : Massimo Bochiccio, debiti, polizza vita, eredità: si cercano i soldi all'estero, per i creditori poche chance - MaGaGiannice : Non contenti, certamente hanno in portafoglio vari prodotti finanziari con tassazione a livello dello stipendio di… - SaffronHorizon : RT @gervasoni1968: Una nuova candidatura di #Trump è la polizza sulla vita dei dem. È diventato il Le Pen americano ?@WSJ? -