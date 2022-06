Polio, torna il virus in Gran Bretagna dopo venti anni: trovati campioni nelle acque di Londra (Di mercoledì 22 giugno 2022) Allarme in Gran Bretagna dove dopo venti anni è ricomparso il virus della Poliomielite . Sono state riscontrate tracce nelle acque reflue dal sistema sanitario britannico che ora potrebbe revocare lo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Allarme indoveè ricomparso ildellamielite . Sono state riscontrate traccereflue dal sistema sanitario britco che ora potrebbe revocare lo ...

Pubblicità

TeoloMassimo : RT @DanieleDann1: ?? #Polio, torna il virus in #GranBretagna dopo venti anni: trovati campioni di #poliovirus di derivazione vaccinale nelle… - DelgadoSveva : RT @ilmessaggeroit: Polio, torna il virus in Gran Bretagna dopoo venti anni: trovati campioni nelle acque di Londra - leggoit : Polio, torna il virus in Gran Bretagna dopo venti anni: trovato nelle acque di scarico di Londra - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Polio, torna il virus in Gran Bretagna dopoo venti anni: trovati campioni nelle acque di Londra - DanieleDann1 : ?? #Polio, torna il virus in #GranBretagna dopo venti anni: trovati campioni di #poliovirus di derivazione vaccinale… -