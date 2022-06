Polio, il virus del sistema nervoso ricompare dopo 20 anni: tracce nelle acque di Londra. Burioni: 'Pessima notizia' (Di mercoledì 22 giugno 2022) Allarme in Gran Bretagna dove dopo venti anni è ricomparso il virus della Poliomielite . Sono state riscontrate tracce nelle acque reflue dal sistema sanitario britannico che ora potrebbe revocare lo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Allarme in Gran Bretagna doveventiè ricomparso ildellamielite . Sono state riscontratereflue dalsanitario britco che ora potrebbe revocare lo ...

