Pogba Juve, domani incontro con Pimenta. Fissate già le visite mediche (Di mercoledì 22 giugno 2022) Pogba Juve, domani incontro in programma con Pimenta per definire gli ultimi dettagli del ritorno del francese domani la Juve incontrerà Rafaela Pimenta per definire gli ultimi dettagli della trattativa per il ritorno di Paul Pogba a Torino. A svelarlo è stato Gianluca Di Marzio, collega di Sky Sport. Balla ancora qualcosa su anno di contratto in più: possibile si chiuda a 3 con opzione per il quarto o 4 direttamente. L'arrivo di Pogba è previsto tra il 5 e l'8 luglio, quando si sottoporrà anche alle visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - GoalItalia : Definiti ormai tutti gli aspetti tra la #Juve e #Pogba: il francese farà ritorno a Torino ?????? [?? @romeoagresti] - _Morik92_ : Piccolo retroscena ?? - Paul #Pogba, presente alla partita organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos, ha risposto c… - Bulbasa54718767 : @_ElPrincipe22 Spiaze, Raffaella Pimenta ha portato pogba alla Juve. - J_network24 : ??#Calciomercato | ????Dettagli finali tra la #Juve e Paul #Pogba -