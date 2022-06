Pogba Juve, ci siamo: visite mediche in settimana? Le ultime (Di mercoledì 22 giugno 2022) La Juve potrebbe anticipare le visite mediche di Paul Pogba: il francese potrebbe essere già a Torino nel fine settimana La Juve è pronta a chiudere definitivamente l’affare Pogba. Il francese è indirizzato verso il ritorno in bianconero, mancano visite e firma per ufficializzare l’accordo. visite che secondo Tuttosport potrebbero essere anticipate a questo fine settimana o all’inizio della prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Lapotrebbe anticipare ledi Paul: il francese potrebbe essere già a Torino nel fineLaè pronta a chiudere definitivamente l’affare. Il francese è indirizzato verso il ritorno in bianconero, mancanoe firma per ufficializzare l’accordo.che secondo Tuttosport potrebbero essere anticipate a questo fineo all’inizio della prossima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Pogba che va alla #Juve per due volte a parametro zero. #Lukaku che torna all’#Inter per 8 milioni dopo essere cos… - GoalItalia : Definiti ormai tutti gli aspetti tra la #Juve e #Pogba: il francese farà ritorno a Torino ?????? [?? @romeoagresti] - _Morik92_ : Piccolo retroscena ?? - Paul #Pogba, presente alla partita organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos, ha risposto c… - ledicoladelsud : Juve, news mercato: dopo Pogba ecco Di Maria - AnMaino : @a_velha_senhora @ilGIANNON123 @AndreaBriganti6 E Pogba chi lo vuole, oltre alla Juve? Perché viene via a zero? -