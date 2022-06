Po in secca, peggio che a Ferragosto: è la più grave crisi idrica degli ultimi 70 anni (Di mercoledì 22 giugno 2022) La siccità che sta colpendo il Nord Italia è stata definita dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Adbpo) “la peggior crisi da 70 anni ad oggi” e ad essere ancor più grave è il fatto che si sia manifestata fin dalla fine dell’inverno, rispetto agli analoghi eventi straordinari degli ultimi 20 anni. Le immagini del corso d’acqua più importante di Italia, mostrano evidenti segni di desertificazione: ora il suo livello è tre metri sotto quello abituale e interi tratti del fiume sono ridotti ad un rigagnolo o scomparsi. Le conseguenze di questa siccità che si sta abbattendo a vari livelli su tutta la penisola, si ripercuotono sui settori dell’agricoltura e allevamento, nel settore idroelettrico e sulla biodiversità. Siccità in tutta Italia, cosa sta ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 giugno 2022) La siccità che sta colpendo il Nord Italia è stata definita dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (Adbpo) “lada 70ad oggi” e ad essere ancor piùè il fatto che si sia manifestata fin dalla fine dell’inverno, rispetto agli analoghi eventi straordinari20. Le immagini del corso d’acqua più importante di Italia, mostrano evidenti segni di desertificazione: ora il suo livello è tre metri sotto quello abituale e interi tratti del fiume sono ridotti ad un rigagnolo o scomparsi. Le conseguenze di questa siccità che si sta abbattendo a vari livelli su tutta la penisola, si ripercuotono sui settori dell’agricoltura e allevamento, nel settore idroelettrico e sulla biodiversità. Siccità in tutta Italia, cosa sta ...

