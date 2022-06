Peugeot 408 - La crossover che mancava - VIDEO (Di mercoledì 22 giugno 2022) La definiscono fastback ed entra nei listini senza sostituire alcun modello esistente. Peugeot usa la carta dell'originalità presentando la 408, un modello elettrificato che si inserisce nella parte premium del segmento C e che sarà costruito nella fabbrica di Mulhouse e in quella cinese di Chengdu. Il debutto in Europa è previsto all'inizio del 2023. 4,7 metri con tanto spazio per persone e cose. La 408, sviluppata sulla piattaforma Emp2, è lunga 4,69 metri e, con un passo di 2,79 metri, vuole dare grande risalto al comfort dei sedili della seconda fila. La linea discendente del lunotto non limita il bagagliaio, che offre spazio variabile da 536 a 1.611 litri. Con gli imponenti cerchi da 20" e le linee scolpite riprese dagli altri modelli Peugeot di ultima generazione, la 408 riesce anche a nascondere la sua reale stazza: con una altezza di 1,48 ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 giugno 2022) La definiscono fastback ed entra nei listini senza sostituire alcun modello esistente.usa la carta dell'originalità presentando la 408, un modello elettrificato che si inserisce nella parte premium del segmento C e che sarà costruito nella fabbrica di Mulhouse e in quella cinese di Chengdu. Il debutto in Europa è previsto all'inizio del 2023. 4,7 metri con tanto spazio per persone e cose. La 408, sviluppata sulla piattaforma Emp2, è lunga 4,69 metri e, con un passo di 2,79 metri, vuole dare grande risalto al comfort dei sedili della seconda fila. La linea discendente del lunotto non limita il bagagliaio, che offre spazio variabile da 536 a 1.611 litri. Con gli imponenti cerchi da 20" e le linee scolpite riprese dagli altri modellidi ultima generazione, la 408 riesce anche a nascondere la sua reale stazza: con una altezza di 1,48 ...

