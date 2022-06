Peugeot 408 Coupé Crossover | verso il futuro

(Di mercoledì 22 giugno 2022) È l’auto più trendy del momento, rivale della Renault Arkana e della Citroën C5 X. Si chiama408, e uscirà a breve. Come sarà la408? Come già dice il suo stesso nome, la408 si posizionerà tra la 308 hatch e la 508 berlina in termini di dimensioni. Forse

Pubblicità

HDblog : RT @HDblog: Peugeot 408 ufficiale: crossover con grinta - AUTOilmensile : #Peugeot 408 | Le IMMAGINI ?? - ilgiornaledgt : Nuova Peugeot 408: info, foto, motori - infoiteconomia : Peugeot 408 a tutto Hybrid per la 'fast-crossover' - GruppoBossoni : #BOSSONIMAGAZINE ??? Ufficiale la nascita della Nuova Peugeot 408, che punta a collocarsi ai vertici del segmento C.… -

Nuovaè una berlina fastiback dal look originale e dal design aggressivo. Linee affilate per un modello che vuole distinguersi nell'affollato segmento C , il suo stile è inconfondibile, del ...'Disruptive' è il termine che si usa per segnalare quel qualcosa che punta a cambiare le regole del gioco ed è anche uno di quelli più quotati inper parlare della nuova. Un po' berlina e un po' SUV, rialzata ma con tutte le caratteristiche 'buone' di una sedan. Una 'fastback dinamica' che punta sul fascino tutto francese e su di un ...Peugeot 408, che pesa 1.396 kg, massa contenuta in proporzione alla stazza, presenta un accurata aerodinamica. Peugeot 408, i motori. Disponile a trazione anteriore, la versione d’ingresso nella gamma ...Semplificazione eccessiva, perché a leggerne l'altezza e le proporzioni, la direzione è ancor più sfumata : un po' berlina fastback, un po' crossover, perlomeno se messa accanto alla Peugeot 508. Ibri ...