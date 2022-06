Pubblicità

vivereurbino : da Vivere Pesaro Emergenza idrica, ordinanza a Montelabbate: no al lavaggio di auto, piazzali o irrigazione di giar… - viveremarche : Pesaro: Emergenza idrica, ordinanza a Montelabbate: no al lavaggio di auto, piazzali o irrigazione di giardini… -

corriereadriatico.it

1' di lettura 21/06/2022 - In data 20 giugno 2022 l'Amministrazione comunale di Montelabbate si è vista costretta ad emettere una Ordinanza Comunale (n.39), con la conseguente pubblicazione sull'...L'idrica si sta manifestando con un mese di anticipo, occorre dunque che fin d'ora gli enti locali chiedano ai cittadini di limitare l'utilizzo di acqua potabile, evitando per esempio di ... Da domani 40 gradi, scatta il bollino rosso per Ancona e Pesaro. Allerta della Protezione Civile per le ondate ANCONA - L’alito bollente di Caronte, l’anticiclone di origine sub sahariana così ribattezzato per evocare scenari infernali, ha già raggiunto le Marche e ci ...ANCONA - L'anticiclone Caronte ha investito anche le Marche con il suo respiro torrido ed il caldo africano non sembra destinato a scomparire a breve. Anche il servizio di Protezione ...