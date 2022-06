Perché Guendalina non era all’Isola dei Famosi? Bufera dopo l’uscita di Edoardo: “Sono inc…” (FOTO) (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri, lunedì 20 giugno, è andata in onda la semifinale di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ma in puntata non era presente Guendalina Tavassi. La donna sui social ha spiegato che, a causa di alcuni problemi familiari, non avrebbe potuto presenziare fisicamente in studio, ma si sarebbe collegata da casa. Questo, però, non è mai L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ieri, lunedì 20 giugno, è andata in onda la semifinale di questa edizione dell’Isola dei, ma in puntata non era presenteTavassi. La donna sui social ha spiegato che, a causa di alcuni problemi familiari, non avrebbe potuto presenziare fisicamente in studio, ma si sarebbe collegata da casa. Questo, però, non è mai L'articolo proviene da KontroKultura.

