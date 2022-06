Perchè Daniel Auteuil è venuto con un orologio da 39mila euro e se ne è andato con un altro da 100 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti L’attore francese Daniele Auteuil è arrivato a Napoli perché il Mercadante in questi giorni aveva in cartellone un suo spettacolo: “Dèjeuner en l’air”. Fatto sta che, appena arrivato in città, gli hanno scippato un orologio prezioso che aveva al polso: un Patek Philippe da 39mila euro. Ecco la ricostruzione dei fatti data alle forze dell’ordine: era sul taxi che lo portava in albergo quando si sono affiancati due ragazzi in sella a uno scooter che hanno messo a segno il colpo. Appena diffusasi la notizia, il sindaco Gaetano Manfredi, mortificato, gli ha fatto pervenire le scuse della città. Lui le ha accettate incassando il colpo con signorilità e ribadendo il suo amore verso Napoli: “Ciò che mi è accaduto qui, poteva capitare ovunque”. Ieri sera, in platea al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti L’attore franceseè arrivato a Napoli perché il Mercadante in questi giorni aveva in cartellone un suo spettacolo: “Dèjeuner en l’air”. Fatto sta che, appena arrivato in città, gli hanno scippato unprezioso che aveva al polso: un Patek Philippe da. Ecco la ricostruzione dei fatti data alle forze dell’ordine: era sul taxi che lo portava in albergo quando si sono affiancati due ragazzi in sella a uno scooter che hanno messo a segno il colpo. Appena diffusasi la notizia, il sindaco Gaetano Manfredi, mortificato, gli ha fatto pervenire le scuse della città. Lui le ha accettate incassando il colpo con signorilità e ribadendo il suo amore verso Napoli: “Ciò che mi è accaduto qui, poteva capitare ovunque”. Ieri sera, in platea al ...

anteprima24 : ** Perchè Daniel #Auteuil è venuto con un #Orologio da 39mila euro e se ne è andato con un altro da 100 **… - italyaustralia : ogni tanto mi chiedo perché Daniel compri certi vestiti; ma è Daniel e non c'è una spiegazione a tutto. non mi res… - SandroBrizzola4 : RT @Teresio_Boccia: E mi mancherai , ti giuro che mi mancherai e ti troverò in ogni sogno ti verrò a cercare Perchè con te io ci sto bene e… - charlotteeww : @Jessthesohodoll Solo di Lando unfortunately (dico così perché la forma del cappello a me non sta bene, se fosse st… - Dom90Vit : @Doxaliber @pierluchi @gparonitti @SMaurizi @AndreaAndrei10 Secondo il suo ragionamento dovremmo processare tutti i… -

Alba: torna ad accendersi il "Tricolore Rally" ... Mauro Beltramo, Pierangelo Tasinato, Carlo Berchio e Daniele Berger con le Skoda Fabia, ed anche la velocissima ligure Patrizia Sciascia con la VolksWagen Polo si farà notare, come pure Daniel ... Francis Pop Coppola: 'Il Padrino' e 'Dracula' tra fumetti e videogame Qui la trama si fa addirittura politica: il giovane Presidente degli Stati Uniti d'America, proveniente dalla famiglia Shea (alias dei Kennedy) e soprattutto il capace e ambizioso Daniel, procuratore ... Red Bull ... Mauro Beltramo, Pierangelo Tasinato, Carlo Berchio e Daniele Berger con le Skoda Fabia, ed anche la velocissima ligure Patrizia Sciascia con la VolksWagen Polo si farà notare, come pure...Qui la trama si fa addirittura politica: il giovane Presidente degli Stati Uniti d'America, proveniente dalla famiglia Shea (alias dei Kennedy) e soprattutto il capace e ambizioso, procuratore ... Marin Ranteš, Daniel Dhers e Grosic BMX in Croazia