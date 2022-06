Per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi bebè in arrivo: il dolce video con il pancino che cresce (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si allarga la famiglia di Uomini e Donne! Se è vero che ci sono coppie nate nel programma di Canale 5 che dopo neppure un mese dalla fine della loro avventura nel programma scoppiano, ce ne sono altre che costruiscono storie d’amore e non solo! Matrimoni, convivenze, fidanzamenti e anche bebè! E’ il caso di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, una delle coppie più amate nate nel programma di Canale 5. Oggi Claudia ha annunciato di essere in dolce attesa. Una dolcissima notizia, quella della gravidanza di Claudia, che arriva dopo giorni burrascosi, la coppia infatti aveva subito un furto in casa e aveva combattuto con la paura dei ladri nel fine settimana. Ma oggi c’è solo da guardare al futuro e da essere felici, vista la bellissima notizia che i due ex ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 giugno 2022) Si allarga la famiglia di Uomini e Donne! Se è vero che ci sono coppie nate nel programma di Canale 5 che dopo neppure un mese dalla fine della loro avventura nel programma scoppiano, ce ne sono altre che costruiscono storie d’amore e non solo! Matrimoni, convivenze, fidanzamenti e anche! E’ il caso di, una delle coppie più amate nate nel programma di Canale 5. Oggiha annunciato di essere inattesa. Una dolcissima notizia, quella della gravidanza di, che arriva dopo giorni burrascosi, la coppia infatti aveva subito un furto in casa e aveva combattuto con la paura dei ladri nel fine settimana. Ma oggi c’è solo da guardare al futuro e da essere felici, vista la bellissima notizia che i due ex ...

