Pensioni | Upb | Riduzione spesa a partire da 2036 | per nuove misure trovare coperture

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Ci possiamo aspettare il rallentamento della spesa Pensionistica sul Pil solo a partire dal 2036, per l'effetto combinato della scomparsa dei pensionati baby-boomers, l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita e l'applicazione generalizzata delle regole di calcolo contributivo (da 17,4% al 13,3% nel 2070". Così la neo presidente di Upb Lilia Cavallari intervenendo alla presentazione della indagine con Inps su Quota 100. E quanto a eventuali nuovi interventi per "ridurre i requisiti di pensionamento" ha sottolineato "dovranno trovare adeguata copertura". Cavallari ha quindi evidenziato che "nel 2022 la spesa Pensionistica è 15,7 del Pil in aumento sul 2021 (16,2%), a circa il 33% della spesa corrente e al 29% della ...

