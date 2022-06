Pensioni, Tridico (Inps): "Indagine con Upb mira a più informazioni al governo e al Legislatore" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “La collaborazione con l'Ufficio Parlamentare di Bilancio e con la neo presidente Cavallari mira a dare una maggiore informazione al Legislatore, al governo e al Parlamento per prendere qualsiasi decisione sulla base di una valutazione delle politiche pubbliche e di una piena consapevolezza di ciò che i dati e l'evidenza empirica offre”. E‘ quanto ha affermato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico a proposito dell'analisi congiunta Inps-Upb su Quota 100 che viene presentata a Roma insieme alla presidente Upb Lilia Cavallari. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “La collaborazione con l'Ufficio Parlamentare di Bilancio e con la neo presidente Cavallaria dare una maggiore informazione al, ale al Parlamento per prendere qualsiasi decisione sulla base di una valutazione delle politiche pubbliche e di una piena consapevolezza di ciò che i dati e l'evidenza empirica offre”. E‘ quanto ha affermato il presidente dell'Pasqualea proposito dell'analisi congiunta-Upb su Quota 100 che viene presentata a Roma insieme alla presidente Upb Lilia Cavallari.

Pubblicità

telodogratis : Pensioni, Tridico: “In 3 anni spesa 18 mld con quota 41” - zazoomblog : Pensioni Tridico: In 3 anni spesa 18 mld con quota 41 - #Pensioni #Tridico: #spesa #quota - fisco24_info : Pensioni, Tridico: 'In 3 anni spesa 18 mld con quota 41': (Adnkronos) - La spesa pensionistica, in una prospettiva… - italiaserait : Pensioni, Tridico: “In 3 anni spesa 18 mld con quota 41” - ledicoladelsud : Pensioni, Tridico: “In 3 anni spesa 18 mld con quota 41” -