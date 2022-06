Pensioni, Tridico: "In 3 anni spesa 18 mld con quota 41" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - La spesa Pensionistica, in una prospettiva di flessibilità del sistema ammonterebbe a "18 miliardi di euro in tre anni con quota 41"nel periodo 2023-2025, inoltre a "6 miliardi con l'opzione al calcolo contributivo a 64 anni di età e almeno 35 anni di anzianità a condizione di aver maturato un importo pari ad almeno 2,2 volte l'assegno sociale". E' quanto ha stimato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico durante la presentazione dell'indagine Inps-Upb su quota 100. Infine, ha detto Tridico, "con l'anticipo della quota contributiva della pensione con il requisito di almeno 63 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione e un importo minimo di 1,2 volte ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Lastica, in una prospettiva di flessibilità del sistema ammonterebbe a "18 miliardi di euro in trecon41"nel periodo 2023-2025, inoltre a "6 miliardi con l'opzione al calcolo contributivo a 64di età e almeno 35di anzianità a condizione di aver maturato un importo pari ad almeno 2,2 volte l'assegno sociale". E' quanto ha stimato il presidente dell'Inps Pasqualedurante la presentazione dell'indagine Inps-Upb su100. Infine, ha detto, "con l'anticipo dellacontributiva della pensione con il requisito di almeno 63di età e almeno 20di contribuzione e un importo minimo di 1,2 volte ...

