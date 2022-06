Pensioni anticipate 2022, ultime su opzione donna: come prorogarla migliorandola? (Di mercoledì 22 giugno 2022) In questi ultimi giorni il dibattito sulle Pensioni anticipate sta entrando sempre più nel vivo, sta facendo discutere nuovamente molto la proposta Tridico che prevedrebbe l’erogazione della pensione in due tranche, contributiva dai 63 anni per poi aggiungere la parte retributiva al raggiungimento dei 67 anni, requisito vigente Fornero. Alcuni hanno proposto di estendere la proposta Tridico ai Precoci affinché si possa anticipare anche per loro la quiescenza partendo dagli anni contributivi versati, indipendentemente dall’età. Resta inoltre pressante da parte delle lavoratrici la richiesta della proroga dell’opzione donna, una proposta che effettivamente è penalizzante sull’assegno ultimo , ma permette anche, essendo una libera scelta, a molte di avere un’opzione valida per poter uscire anzitempo ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 22 giugno 2022) In questi ultimi giorni il dibattito sullesta entrando sempre più nel vivo, sta facendo discutere nuovamente molto la proposta Tridico che prevedrebbe l’erogazione della pensione in due tranche, contributiva dai 63 anni per poi aggiungere la parte retributiva al raggiungimento dei 67 anni, requisito vigente Fornero. Alcuni hanno proposto di estendere la proposta Tridico ai Precoci affinché si possa anticipare anche per loro la quiescenza partendo dagli anni contributivi versati, indipendentemente dall’età. Resta inoltre pressante da parte delle lavoratrici la richiesta della proroga dell’, una proposta che effettivamente è penalizzante sull’assegno ultimo , ma permette anche, essendo una libera scelta, a molte di avere un’valida per poter uscire anzitempo ...

