“Paul Haggis si dichiara innocente e ha definito i rapporti sessuali consensuali” | parla l’avvocato del premio Oscar accusato di violenza

(Di mercoledì 22 giugno 2022) “si” e iavuti con la donna che lo accusa sono stati “”. Èdifensore del, attualmente agli arresti domiciliari ad Ostuni persessuale, a rompere il silenzio attorno alla posizione del suo assistito. “Come era nelle previsioniha risposto a tutte le domande, ha spiegato come sono andati i fatti e si èto completamente, così come aveva fatto nell’immediatezza del fermo”, ha spiegato il legale Michele Laforgia che nelle scorse ore ha affiancatodavanti al gip Vilma Gilli. “Iche ha avuto con questa donna sono ...

repubblica : Paul Haggis, il festival di Ostuni pagato dalla Regione Puglia con i fondi Covid: spesi 350mila euro [di Anna Puric… - serenel14278447 : Paul Haggis al gip: 'io innocente rapporti sessuali consensuali' - glooit : Caso Paul Haggis: il regista, interrogato dal Gip, si è dichiarato innocente leggi su Gloo - infoitcultura : Il festival a Ostuni con Paul Haggis pagato con i fondi Covid. Emiliano nella bufera, l’accusa: «Sospetto stupro an… - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Caso Paul Haggis, il festival di Ostuni va avanti ma senza di lui: “Rimossa qualsiasi partecipazione, solidali con la don… -

Il regista canadese è detenuto da giorni agli arresti domiciliari in un hotel di Ostuni per accuse di violenza sessuale...ha spiegato come sono andati i fatti. Si è dichiarato totalmente innocente, così come aveva fatto nell'immediatezza del fermo. I rapporti che ha avuto con questa donna sono totalmente ...(LaPresse) Il regista Paul Haggis è comparso davanti al gip del tribunale di Brindisi per l'interrogatorio, dopo essere stato sottoposto a ...Il regista e sceneggiatore Paul Haggis compare in tribunale a Brindisi, negando tutte le accuse di violenza sessuale ...