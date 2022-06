Passa la risoluzione di FdI sull'Ucraina. Il ruolo di Coraggio Italia e dei centristi

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L'istituzione di un fondo europeo volto a compensare i danni economici subiti dai singoli stati. La fissazione di un tetto ai prezzi del gas. La garanzia del sostegno “alla resistenza del popolo ucraino al fine di ottenere al più presto una pace giusta”. E in più la “promozione di un piano straordinario dell'Unione europea per l'autosufficienza alimentare del continente europeo”. Nelle ore in cui il Movimento cinque stelle si sfaldava e scindeva, e la maggioranza andava alla ricerca disperata di un accordodi maggioranza che impegnasse il governo a proposito della guerra in, Fratelli d'è riuscita a farre una sua proposta molto meno annacquata e ben più ambiziosa di quella stilata dalla coalizione di unità nazionale. Lapresentata dal ...

Pubblicità

giorgiagennari : RT @mariolavia: ====Senato, passa la risoluzione di maggioranza (Conte ha perso ancora) - lucia25968868 : RT @mariolavia: ====Senato, passa la risoluzione di maggioranza (Conte ha perso ancora) - FirenzePost : Ue: alla Camera passa con 410 voti la risoluzione di maggioranza. L’intervento di Draghi - annalisapanello : RT @mariolavia: ====Senato, passa la risoluzione di maggioranza (Conte ha perso ancora) - ChurchOfVerity : RT @FraLauricella: #musumeci abbandonato dalla #meloni, pensa a non ricandidarsi. Passa la risoluzione sull’Ucraina. #DiMaio guida la sci… -

... senza possibilità di domande per la stampa, Di Maioin rassegna tutti i temi che in questi ... Il Senato dà l'ok allasulle Comunicazioni di Draghi per il Consiglio UE L'accordo di ...... Mario Draghi si presenta a Montecitorio e ottiene il voto favorevole anche dai deputati sulladi maggioranza che lo impegnerà al Consiglio europeo di Bruxelles. Il documentocon ...Approvato alla Camera il documento proposto da Fratelli d'Italia, anche grazie al voto dei gruppi di centro. Meloni: "Abbiamo una posizione chiara e inequivocabile, queto non è il tempo dell'ambiguità ...La risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio UE di domani è stata approvata ...