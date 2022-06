Pallanuoto | Mondiali 2022 | Italia-Canada 23 giugno Orario | canale tv | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo l’esordio sul velluto di ieri con il Sudafrica, torna in acqua il Settebello. Aididi Budapest la Nazionalena, campionessa in carica della manifestazione, domani sfida ila Sopron nel secondo match del Girone C. Importante una vittoria convincente per lanciarsi al meglio verso il terzo incontro, quello decisivo per le sorti del raggruppamento, di venerdì con la Spagna. Andiamo a scoprire nel dettaglio iled il palinsesto TV della sfida.Mercoledì 23Ore 19.30Diretta tv su Rai Sport + HD Direttasu Rai Play Diretta Live su OA Sport Foto: Lapresse