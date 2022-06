Pallanuoto femminile, Mondiali 2022: il Setterosa si gioca il futuro nel torneo contro l’Ungheria (Di mercoledì 22 giugno 2022) Questa sera l’Italia si giocherà il futuro nel torneo dei Mondiali di Pallanuoto femminile, in corso a Budapest, in Ungheria: il Setterosa di Carlo Silipo, infatti, inserito nel Girone A, dopo il pareggio per 7-7 all’esordio con il Canada, sfiderà alle ore 21.00 l’Ungheria padrona di casa. Il format prevede che dopo la prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualifichino direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affrontino gli ottavi di finale (o play-off). Agli ottavi le qualificate del Girone A incroceranno quelle del Gruppo B, quelle del Girone C sfideranno quelle del Gruppo D. In caso di arrivo a pari punti il primo criterio sarà lo scontro diretto, poi si guarderà al risultato delle compagini ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Questa sera l’Italia si giocherà ilneldeidi, in corso a Budapest, in Ungheria: ildi Carlo Silipo, infatti, inserito nel Girone A, dopo il pareggio per 7-7 all’esordio con il Canada, sfiderà alle ore 21.00padrona di casa. Il format prevede che dopo la prima fase a gironi le prime classificate di ciascun raggruppamento si qualifichino direttamente per i quarti di finale, mentre le seconde e le terze affrontino gli ottavi di finale (o play-off). Agli ottavi le qualificate del Girone A incroceranno quelle del Gruppo B, quelle del Girone C sfideranno quelle del Gruppo D. In caso di arrivo a pari punti il primo criterio sarà lo sdiretto, poi si guarderà al risultato delle compagini ...

Pubblicità

EvilRouge : @GiordanoSepi @ChiccoParigi @dariodigennaro svilente per quanto mi riguarda…una cosa che nn si vede manco in u14…po… - zazoomblog : Pallanuoto femminile Mondiali 2022: Italia-Ungheria 22 giugno. Orario canale tv programma streaming - #Pallanuoto… - zazoomblog : Pallanuoto femminile Carlo Silipo: “Meglio la difesa dell’attacco spesso siamo stati frettolosi” - #Pallanuoto… - zazoomblog : Pallanuoto femminile Mondiali 2022: risultati 20 giugno. Goleada dell’Ungheria - #Pallanuoto #femminile #Mondiali - FIN_Piemonte : #PALLANUOTO ??????? FINE CAMPIONATO PER LA SERIE A2 FEMMINILE: AQUATICA TORINO SI CLASSIFICA QUINTA LEGGI L'ARTICOLO… -