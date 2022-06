Pallanuoto femminile, Italia-Ungheria 10-9: le pagelle del Setterosa. Avegno, Tabani e Marletta super nei momenti decisivi (Di mercoledì 22 giugno 2022) pagelle MONDIALI Pallanuoto 2022: Italia-Ungheria 10-9 Laura Teani, senza voto Chiara Tabani, voto 8: in fase difensiva oggi è veramente eccezionale. Un muro, la si vede da ogni lato della retroguardia. Poi, in uno dei momenti clou, trova la rete che chiude la partita. Claudia Marletta, voto 7,5: non aveva convinto all’esordio, ma con la tensione che si alza sale in cattedra. È la giocatrice più attesa in casa Italia in zona gol e nel terzo tempo ne trova due (uno bellissimo in no look dalla distanza). Silvia Avegno, voto 7,5: nel secondo quarto è lei a far respirare il Setterosa con due reti vitali che servono a tenere a galla le azzurre. Elisa Queirolo, voto 6,5: tutta la sua esperienza quando nel primo quarto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022)MONDIALI2022:10-9 Laura Teani, senza voto Chiara, voto 8: in fase difensiva oggi è veramente eccezionale. Un muro, la si vede da ogni lato della retroguardia. Poi, in uno deiclou, trova la rete che chiude la partita. Claudia, voto 7,5: non aveva convinto all’esordio, ma con la tensione che si alza sale in cattedra. È la giocatrice più attesa in casain zona gol e nel terzo tempo ne trova due (uno bellissimo in no look dalla distanza). Silvia, voto 7,5: nel secondo quarto è lei a far respirare ilcon due reti vitali che servono a tenere a galla le azzurre. Elisa Queirolo, voto 6,5: tutta la sua esperienza quando nel primo quarto ...

