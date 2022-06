Pallanuoto femminile, bentornato Setterosa! Un’Italia da delirio batte l’Ungheria padrona di casa e ipoteca il primo posto! (Di mercoledì 22 giugno 2022) bentornato Setterosa. Erano ormai anni che aspettavamo una prestazione così, da parte di una squadra che nello scorso quadriennio ha impressionato (indimenticabile l’argento di Rio 2016). Oggi si è rivista la vera Italia: una performance eccezionale per battere in quel di Budapest, nella seconda giornata dei Mondiali di Pallanuoto femminile, l’Ungheria padrona di casa per 10-9. Le azzurre ora hanno messo in cassaforte il primo posto nel Girone A (sono in vetta e l’ultima sfida sarà con la Cenerentola Colombia) e, soprattutto, hanno davanti un tabellone ideale per sognare il podio. Con la leadership nel raggruppamento infatti è certa la qualificazione ai quarti di finale e l’avversario (da attendere ovviamente i vari incroci) non dovrebbe essere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022)Setterosa. Erano ormai anni che aspettavamo una prestazione così, da parte di una squadra che nello scorso quadriennio ha impressionato (indimenticabile l’argento di Rio 2016). Oggi si è rivista la vera Italia: una performance eccezionale perre in quel di Budapest, nella seconda giornata dei Mondiali didiper 10-9. Le azzurre ora hanno messo in cassaforte ilposto nel Girone A (sono in vetta e l’ultima sfida sarà con la Cenerentola Colombia) e, soprattutto, hanno davanti un tabellone ideale per sognare il podio. Con la leadership nel raggruppamento infatti è certa la qualificazione ai quarti di finale e l’avversario (da attendere ovviamente i vari incroci) non dovrebbe essere ...

