Palermo Ladies Open: Martina Trevisan guida il main draw (Di mercoledì 22 giugno 2022) Presentata la 33esima edizione del torneo WTA che si svolgerà dal 16 al 24 luglio presso il Country Time Club di Palermo. Tre azzurre nel tabellone principale, 8 tenniste siciliane si contenderanno una wild card per le qualificazioni

