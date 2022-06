Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, il timone finanziario passa a Gardini: il club stile City si affida all’Ad - Mediagol : Palermo, il timone finanziario passa a Gardini: il club stile City si affida all’Ad -

Mediagol.it

... il, valga più degli altri membri della famiglia della Holding. Il mercato del club rosanero non è ancora decollato, ma lo farà non appena si saranno insediati gli uomini di Mansur al... il, valga più degli altri membri della famiglia della Holding. Il mercato del club rosanero non è ancora decollato, ma lo farà non appena si saranno insediati gli uomini di Mansur alIl ruolo del nuovo amministratore delegato rosanero sarà cruciale all'interno dell'organigramma societario, specialmente a livello finanziario ...Il motivo può essere di sicuro ricercato nella necessità di pensare ancora a quanto accaduto nelle ultime settimane, alla verifica delle condizioni di una prosecuzione del percorso al timone del club ...