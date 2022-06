Pagamento pensioni di luglio 2022: date, quattordicesima, bonus 200 euro (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche per il mese di luglio 2022, come di consueto dopo la fine dello stato di emergenza, il Pagamento delle pensioni arriverà il primo giorno del mese. Venerdì 1° luglio 2022, in base a quanto stabilito dalla Circolare Inps del 23 dicembre 2021 numero 197, saranno quindi effettuati i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL. Chi dovrà ritirare la pensione presso gli uffici postali potrà recarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale, preferibilmente secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Il mese di luglio vedrà un assegno più ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Anche per il mese di, come di consueto dopo la fine dello stato di emergenza, ildellearriverà il primo giorno del mese. Venerdì 1°, in base a quanto stabilito dalla Circolare Inps del 23 dicembre 2021 numero 197, saranno quindi effettuati i pagamenti dei trattamentistici, degli assegni, dellee delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL. Chi dovrà ritirare la pensione presso gli uffici postali potrà recarsi in uno dei 12.800 Uffici Postali su tutto il territorio nazionale, preferibilmente secondo la turnazione alfabetica affissa all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Il mese divedrà un assegno più ...

