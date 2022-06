Ostuni | la difesa di Haggis accusato di stupro | «Lei era consenziente | voleva fare la Bond Girl»

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Il regista Paulaffida a un memoriale la suadall’accusa di. Il premio Oscar è agli arresti domiciliari da domenica scorsa in un albergo diin provincia di Brindisi. E oggi si presenterà davanti al giudice delle indagini preliminari Vilma Gilli per l’interrogatorio di garanzia e la convalida del fermo. Ad accusarlo è una ragazza inglese di 30 anni che è rimasta con lui da domenica a mercoledì scorsi, prima di essere ritrovata in stato confusionale all’aeroporto Papola Casale di Brindisi. Ma in un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, si anticipa un memoriale difensivo del regista. La smentita dell’avvocato Secondoi rapporti con la presunta vittima sono stati consenzienti ed è stata lei a raggiungerlo in Puglia, dove il regista avrebbe dovuto ...

... Giuseppe Zenti, non fa passi indietro sulla lettera pre - elettorale in cui si chiede la... Paul Haggis, da due giorni in stato di fermo ai domiciliari in una masseria di, nel Brindisino,...La, comunque, farà leva sul fatto che lei ha lasciato un biglietto d'amore nella stanza in ... sta ricostruendo i messaggi che i due si sono scambiati nei giorni ad. "Siccità Presto ...OSTUNI - Sulla vicenda dell'arresto del premio oscar Paul Haggis ... Proseguono le commissarie: "Il nostro ordinamento giuridico garantisce il diritto di difesa di ogni persona e tutela, a livello ...“L'ho conosciuta a Monte Carlo, voleva essere la Bond Girl”. Paul Haggis, il premio Oscar che sarà interrogato oggi dal gip di Brindisi per la convalida di un fermo ...