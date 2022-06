Ostia, tutti al Porto Turistico di Roma per tutelare il mare: sabato 25 giugno l’evento per grandi e piccini (Di mercoledì 22 giugno 2022) sabato 25 giugno, alle ore 18.00, presso il Porto Turistico di Roma (Lungomare Duca degli Abruzzi 84, Ostia) sarà inaugurato il rinnovato punto di raccolta degli oli minerali usati all’interno della struttura portuale. L’area di stoccaggio metterà a disposizione dei diportisti due nuovi serbatoi per il conferimento del rifiuto forniti dal CONOU, il Consorzio Nazionale degli Oli Usati. L’appuntamento, che vedrà la partecipazione del Comune di Roma Capitale e del Porto Turistico di Roma, sarà occasione per raccontare quanto la vita sulla terraferma sia dipendente dalla salute delle nostre acque e quanto sia importante preservare il mare dall’inquinamento dei rifiuti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 22 giugno 2022)25, alle ore 18.00, presso ildi(LungoDuca degli Abruzzi 84,) sarà inaugurato il rinnovato punto di raccolta degli oli minerali usati all’interno della struttura portuale. L’area di stoccaggio metterà a disposizione dei diportisti due nuovi serbatoi per il conferimento del rifiuto forniti dal CONOU, il Consorzio Nazionale degli Oli Usati. L’appuntamento, che vedrà la partecipazione del Comune diCapitale e deldi, sarà occasione per raccontare quanto la vita sulla terraferma sia dipendente dalla salute delle nostre acque e quanto sia importante preservare ildall’inquinamento dei rifiuti ...

