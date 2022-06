Oroscopo Branko di Mercoledì 22 Giugno 2022 | Capricorno stressato

(Di mercoledì 22 giugno 2022) L’diper oggi,22Ariete Supererete la giornata come fareste con un quiz di matematica, un problema alla volta. Toro In questa grande crisi economica il segno del Toro è quello che possiede più proprietà. Alzate però alta la bandiera dell’amore. Gemelli Quasi tutto il giorno questa Luna è con voi congiunta a Marte, forte trasporto fisico e sessuale uomo e donna. Cancro Questoresterà nella vostra memoria come particolare. Sapete navigare e se cadete giù da questa barca, sapete anche nuotare. Leone Chiedete più passionalità e forza al vostro compagno di vita, giornate gioiose e serene. Vergine Oggi dovrete fare un lavoro decisamente poco stimolante. Cimentatevi in azioni umili a favore di una splendida causa. Bilancia L’estate ...

