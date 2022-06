Olimpiadi Parigi 2024, i segreti della crescita esponenziale della Francia che punta alle 80 medaglie (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come gli appassionati di sport ben sanno, la prossima edizione dei Giochi Olimpici avrà luogo a Parigi nel 2024. Alcune recenti prestazioni degli sportivi francesi, in particolare l’esplosione del talento di Léon Marchand ai Campionati Mondiali di nuoto in quel di Budapest, hanno acceso le luci dei riflettori su quelle che potranno essere le ambizioni della compagine di casa per la rassegna a cinque cerchi. Il calo di Tokyo. Innanzi tutto, è bene partire da quanto accaduto l’anno scorso. A Tokyo, la delegazione francese ha brillato meno di quanto ci si aspettasse, anche se naturalmente il bilancio differisce a seconda delle discipline. Se la scherma, il judo e gli sport di squadra hanno regalato un cospicuo bottino di medaglie, l’atletica e il nuoto sono rimaste decisamente sotto le attese, con un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) Come gli appassionati di sport ben sanno, la prossima edizione dei Giochi Olimpici avrà luogo anel. Alcune recenti prestazioni degli sportivi francesi, in particolare l’esplosione del talento di Léon Marchand ai Campionati Mondiali di nuoto in quel di Budapest, hanno acceso le luci dei riflettori su quelle che potranno essere le ambizionicompagine di casa per la rassegna a cinque cerchi. Il calo di Tokyo. Innanzi tutto, è bene partire da quanto accaduto l’anno scorso. A Tokyo, la delegazione francese ha brillato meno di quanto ci si aspettasse, anche se naturalmente il bilancio differisce a seconda delle discipline. Se la scherma, il judo e gli sport di squadra hanno regalato un cospicuo bottino di, l’atletica e il nuoto sono rimaste decisamente sotto le attese, con un ...

