Olimpiadi Invernali 2030, la Spagna rinuncia alla candidatura

La Spagna rinuncia alla candidatura per le Olimpiadi Invernali 2030. Il Comitato Olimpico di Madrid, guidato da Alejandro Blanco, ha annunciato che non ci sarà alcuna candidatura per ospitare sui Pirenei i Giochi Invernali del 2030. La Spagna è costretta a fare un passo indietro a causa del mancato accordo fra Catalogna e Aragona. "Non siamo nelle condizioni di presentare un progetto olimpico" spiega Blanco. Sulla suddivisione delle sedi fra le due regioni era stata raggiunta un'intesa tecnica "ma nel momento in cui sono entrati in scena i rappresentanti politici, non c'è stato accordo né progressi. Questa candidatura l'abbiamo distrutta a casa nostra". In corsa per ospitare le ...

