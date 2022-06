Odissea per il volo Pisa - Manchester, scoppia la rabbia dei passeggeri - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 22 giugno 2022) I passeggeri bloccati nel corridoio in una delle foto che circolano sui social È arrivata fino al Daily Mail la disavventura di un gruppo di passeggeri britannici che, aspettando un volo Easyjet da ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ibloccati nel corridoio in una delle foto che circolano sui social È arrivata fino al Daily Mail la disavventura di un gruppo dibritannici che, aspettando unEasyjet da ...

Pubblicità

blackisthekiss : che odissea tempo di dormire per dodici ore - venti4ore : Odissea per il volo Pisa - qn_lanazione : Odissea per il volo Pisa-Manchester, scoppia la rabbia dei passeggeri - lucablanco73 : Comunque a me quest'isola del poema 'Odissea' dei 'Lotofagi', cioè di quelli che mangiavano i fior di loto e poi pe… - ParliamoDiNews : Arrivano le vacanze, odissea estiva per migliaia di passeggeri: compagnie e scali a corto di personale - La PekoraN… -