Occhi puntati su Demiral. D’Amico: «Investimento per il futuro dell’Atalanta» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nella conferenza di mercoledì 22 giugno a Zingonia a parlarne più degli altri è stato Tony D’Amico, che si è sbilanciato solo su Demiral, definendolo «l’operazione economica più importante finora conclusa sul mercato». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Nella conferenza di mercoledì 22 giugno a Zingonia a parlarne più degli altri è stato Tony, che si è sbilanciato solo su, definendolo «l’operazione economica più importante finora conclusa sul mercato».

