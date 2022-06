Obi-Wan Kenobi, recensione del sesto e ultimo episodio: che cosa rimane? (Di mercoledì 22 giugno 2022) La recensione dell'episodio finale di Obi-Wan Kenobi (1x06), che chiude la storia del rapporto fra il cavaliere Jedi e il suo vecchio discepolo. Eccoci arrivati al capolinea: con la recensione del sesto episodio di Obi-Wan Kenobi ci congediamo (per ora, perché ovviamente si parla già di possibile seconda stagione) da Ewan McGregor e dal suo ritorno nei panni del cavaliere Jedi che lo ha reso una star internazionale più di due decenni fa. Un ritorno che ha convinto a metà, per via di una struttura che metteva in evidenza quanto questo fosse un progetto cinematografico tramutato in storia seriale per lo streaming e alcune scelte infelici sul piano tecnico (la decisione di ricreare la voce di Darth Vader artificialmente, un doppiaggio italiano affetto … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ladell'finale di Obi-Wan(1x06), che chiude la storia del rapporto fra il cavaliere Jedi e il suo vecchio discepolo. Eccoci arrivati al capolinea: con ladeldi Obi-Wanci congediamo (per ora, perché ovviamente si parla già di possibile seconda stagione) da Ewan McGregor e dal suo ritorno nei panni del cavaliere Jedi che lo ha reso una star internazionale più di due decenni fa. Un ritorno che ha convinto a metà, per via di una struttura che metteva in evidenza quanto questo fosse un progetto cinematografico tramutato in storia seriale per lo streaming e alcune scelte infelici sul piano tecnico (la decisione di ricreare la voce di Darth Vader artificialmente, un doppiaggio italiano affetto …

