Obbligo vaccino sanitari | medici chiedono di discuterne

(Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos) – L’delanti-Covid per i professionistascade il 31 dicembre. “L’evoluzione epidemiologica della pandemia e la fruttuosa campagna vaccinale consentono, in assenza di una nuova fase emergenziale, di condividere con le altre federazionie, nell’ambito di un confronto con il Governo, una riflessione sul ruolo degli Ordini nelle strategie di prevenzione, garantendo in ogni caso la sicurezza delle persone che accedono alle cure” si legge nella mozione, approvata oggi dal Comitato centrale, l’organo di governo, della Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e degli Odontoiatri. La mozione punta ad aprire, quindi, una fase di discussione con il Governo e con le altre federazioni delle professionie per il 2023. Sono 4.432 ...

... del personale sanitario sospeso per mancato adempimento all'obbligo vaccinale perché, pur avendo Usb sempre sottolineato l'importanza del vaccino quale misura di contenimento del virus e di ...