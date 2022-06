Nuovo appello di Zelensky all’Ue: “Subito il settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia” (Di mercoledì 22 giugno 2022) Kiev – Volodymyr Zelensky insiste sulle sanzioni contro Mosca e sulla fornitura di armi per l’Ucraina. “La Russia deve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea”, ha detto il presidente ucraino nel video messaggio della scorse ore in cui ha chiesto ulteriori sanzioni per la Russia. “In tutti i negoziati – ha affermato – sottolineo sempre che è necessario al più presto il settimo pacchetto di sanzioni dell’Ue”. E ha aggiunto: “Un’altra minaccia russa alla Lituania, un’altra ondata di pressioni energetiche, un’altra serie di bugie da parte di funzionari russi sulla crisi alimentare, sono tutti argomenti per concordare sul settimo pacchetto di ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 22 giugno 2022) Kiev – Volodymyrinsiste sulleMosca e sulla fornitura di armi per l’Ucraina. “Ladeve sentire un costante aumento della pressione per la guerra e per la sua aggressiva politica anti-europea”, ha detto il presidente ucraino nel video messaggio della scorse ore in cui ha chiesto ulterioriper la. “In tutti i negoziati – ha affermato – sottolineo sempre che è necessario al più presto ildidell’Ue”. E ha aggiunto: “Un’altra minaccia russa alla Lituania, un’altra ondata di pressioni energetiche, un’altra serie di bugie da parte di funzionari russi sulla crisi alimentare, sono tutti argomenti per concordare suldi ...

